Общество |

В ближайшие недели при устойчиво плюсовых температурах начнется сезон активности клещей, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) Антра Бормане.

Уже сейчас в отдельных солнечных местах можно найти клещей, но пока что и на солнце достаточно холодно для того, чтобы насекомые могли проснуться.

По словам Бормане активность клещей весной выше, чем осенью, но весной люди меньше бывают в лесу, поэтому заболеваемость клещевым энцефалитом больше летом и осенью.

Напомним, в прошлом году первые клещи были замечены в начале марта.

Чаще всего клещи размножаются в местах с лиственными деревьями и влажной средой. В Латвии чаще всего эти насекомые встречаются в Курземе, Балдоне и некоторых местах под Ригой. Но надо учитывать, что шанс стать жертвой клеща есть и в городе.

Фото: pixabay.com