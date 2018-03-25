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Объединение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) и дружественная им организация Mozaīka планируют организовать парад "Балтийский прайд" 9 июня, сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.

"Балтийский прайд" ежегодно проходит в одной из трех стран Балтии. В этом году мероприятие проведут в Риге. Планируется, что организованный объединением парад пройдет с 12.00 до 15.00 и начнется в Верманском саду. После участники парада пойдут по маршруту от улицы Элизабетес, далее по улице Бривибас, потом они отправятся на улицу Бруниниеку. Далее марш продолжится по улице Тербатас и завершится в Верманском саду.

О своем участии в параде заявили около 2000 человек.

По словам Шмелде, в думу поступило заявление об организации марша, однако о возможных ограничения в связи с этим пока неизвестно.

"Балтийский прайд 2018" представляет собой совокупность мероприятий, целью которых является актуализация прав ЛГБТ в Латвии, странах Балтии и всем Европейском союзе. Во время прайда будут организованы различные концерты, выступления, дни кино и выставки. Также будут проведены различные мероприятия, связанные с правами человека, например, международная конференция о свободе слова.

Прайд будет идти в течение 100 дней и, в его рамках состоятся 100 различных мероприятий. Первые из них начались уже 3 марта, а с 4 до 10 июня пройдет главная неделя "Балтийского прайда 2018". Кульминацией события станет парад 9 июня.

Ранее сообщалось, что платформа Manabalss.lv не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами.