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Рижское стройуправление отвергло предложение депутата оппозиции Вилниса Кирсиса ("Единство") назвать одну из столичных улиц в честь убитого в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцов. Об этом пишет KasJauns.

В начале января Кирсис обратился к мэру Риги Нилу Ушакову, который доверил рассмотрение его предложения стройуправлению.

Мэр указал, что "по сути, такую инициативу можно поддержать", однако в Риге принято ждать десять лет после смерти человека.

В стройуправлении также отметили, что нужно подождать хотя бы десять лет для того, чтобы присвоить улице название, связанное с известной персоной, событием или датой.

Однако в 2016 году дума решила назвать парк в Дарзини именем художника Владимира Кудояра, который еще жив. В связи с этим Ушаков заявил, что Кудояр на протяжении 30 лет ухаживал за этой территорией.

Ранее сообщалось, что Нил Ушаков поддержал инициативу назвать одну из рижских улиц именем российского оппозиционера Бориса Немцова, но сделать это можно будет только в 2025 году.