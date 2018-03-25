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Полиция безопасности (ПБ) в прошлом году предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство (ВНЖ) в основном из-за рисков контрразведки, говорится в отчете ПБ за прошлый год.

В 2017 году ПБ продолжала проверять иностранцев, которые хотели получить ВНЖ на основании инвестиций в Латвии, давая заключения Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ), которое в свою очередь принимает решения о выдаче ВНЖ, отказе или аннулировании ВНЖ.

В прошлом году ПБ рекомендовала не предоставлять ВНЖ 26 иностранцам и аннулировать выданные ВНЖ 21 иностранцу. Причиной отказа или аннулирования, как правило, бывала имеющаяся в распоряжении ПБ негативная информация и выявленные риски для национальной безопасности Латвии.

В 72% случаев отказа ПБ констатировала риски контрразведки, то есть претенденты на ВНЖ могли быть использованы в действиях иностранных спецслужб, направленных против интересов Латвии.

В 19% случаев были констатированы экономические риски, связанные с легализацией незаконно нажитых средств, а также были случаи, когда против претендентов на ВНЖ в странах их проживания были начаты уголовные процессы. В 9% отказов речь шла о других рисках.

Всего в прошлом году ВНЖ в обмен на инвестиции были выданы 2 083 лицам, в том числе первичные ВНЖ - 424 лицам. В прошлом году пересматривались ВНЖ, выданные в 2012 году, и повторно ВНЖ на пять лет получили 1659 человек.

Количество иностранцев, желающих получить ВНЖ в обмен на инвестиции, продолжало уменьшаться.

73% получателей ВНЖ составили россияне, затем следовали граждане Украины, Китая, Узбекистана, Казахстана и других стран.

Напомним, в ПБ также заявили, что повестка, соответствующая геополитическим интересам России, регулярно присутствует в латвийских русскоязычных СМИ.

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