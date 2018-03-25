Общество |

Найдена девочка, которая в пятницу, 23 марта, вышла из своего дома в Лиепае и числилась пропавшей без вести, сообщили в Госполиции.

Лиепайчанка вернулась к себе домой живой и здоровой.

Ранее сообщалось, что управление Курземского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Сабине Клейну 2005 года рождения.

Фото: bezvests.lv