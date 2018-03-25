Пропавшую девочку из Лиепаи нашли живой и здоровой (2)
Общество | 25 марта 2018 года, 16:02
Найдена девочка, которая в пятницу, 23 марта, вышла из своего дома в Лиепае и числилась пропавшей без вести, сообщили в Госполиции.
Лиепайчанка вернулась к себе домой живой и здоровой.
Ранее сообщалось, что управление Курземского региона Госполиции ищет пропавшую без вести Сабине Клейну 2005 года рождения.
Фото: bezvests.lv
А где полиция ? Они зарплаты получают а народ за них добрые дела творит .
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долбоебы!
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