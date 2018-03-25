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В воскресенье, 25 марта, в Риге прошло шествие к памятнику Свободы, после которого президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с речью, посвященной жертвам политических репрессий и депортаций коммунистического режима. Об этом пишет Skaties.lv .

В шествии от Музея оккупации к памятнику Свободы участвовали в основном люди старшего поколения, некоторые с детьми. В нем участвовала спикер Сейма Инара Мурниеце с дочерью, несколько министров и депутаты Сейма.

У памятника Свободы участников шествия встретили президент Раймонд Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, другие министры, иностранные послы, высшие военные чины.

Между тем президент выступил с речью, в которой он заявил, что латвийцы всегда будут помнить свою историю.

"Сегодня мы пришли ради 42 322 человек. Ради своих близких, детей, родителей, бабушек и дедушек, соседей, судьбы которых перемолола депортация со своей родины 25 марта 1949 года. Это - наша история, не забудем ее! Мы приклоняем голову перед теми, кто выдержал и выжил. Минутой молчания поминаем тех, кого больше нет среди нас. Многих из нас с высланными связывают разорванные семейные узы. Каждый из нас потерял от этого удара, который советская власть смогла нанести за одну ночь. Помнить эту дату не является ни личным, ни официальным долгом. Это - возможность вспоминать ее тут, у Памятника Свободы. Это - возможность жить в своей стране и не страдать от репрессий. Это - возможность выбрать свою судьбу и судьбу своих детей. Это - возможность быть вместе со своим народом у себя дома", - заявил Вейонис.

Напомним, сегодня в центре Риги шествием и возложением цветов почтили память жертв репрессий и депортаций коммунистического режима. Предусмотрены также памятные мероприятия и концерты.

Фото: president.lv