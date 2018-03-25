Зима не отступает: в понедельник выпадет снег (2)
Общество | 25 марта 2018 года, 17:50
В понедельник в некоторых районах Латвии, в основном в восточной части, ожидаются небольшие дожди и снег, прогнозируют синоптики.
Будет облачно с прояснениями, в середине дня с севера придет холодный атмосферный фронт, и западный, юго-западный ветер сменится северным.
Температура воздуха ночью составит 0..+3 градуса, днем от нуля градусов на севере страны до +8 на юге Земгале. Вечером на большую часть территории вернется мороз, дороги местами обледенеют.
В Риге без существенных осадков, температура ночью до +2, в первой половине дня до +7, а вечером придет похолодание.
Ожидается, что уже во вторник утром мороз в Видземе достигнет -10 градусов.
Фото: pixabay.com
Как же она уже зае.ала эта погода. Как и наши политики никогда не знаешь какую подлянку они снова народу устроят
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