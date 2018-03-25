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Уже этим летом с прилавков магазинов могут пропасть многие продовольственные товары, поскольку более сильному контролю подвергнутся опасные для здоровья трансжиры. Об этом сообщает Skaties.lv .

С 1 июня в Латвии будут введены строгие ограничения на количество трансжиров в продуктах питания – как в местных, так и в импортных. Сомнения вызывает то, как именно будет проводиться контроль.

Гидрогенные жиры или трансжиры натурально появляются в ничтожных количествах. Чаще всего встречаются трансжиры произведенные на фабриках, поскольку это существенно уменьшает затраты на производство. К сожалению, делается это за счет здоровья потребителей.

В Министерстве здравоохранения (Минздрав) указали, что новые правила будут относиться именно к трансжирам, произведенным на фабриках.

"В основном жители потребляют именно те продукты питания, которые содержат искусственно созданные трансжиры – сладости, кондитерские изделия, сладкие и соленые закуски", - отметили в Минздраве.

Правила предусматривают, что чем меньше содержание жиров в продуктах питания, тем больше разрешенное количество трансжиров в них. Например, в сыре с содержанием жиров больше 20%, состав трансжиров не может превышать два грамма на каждые 100 грамм общего количества жира.

Только в шести странах Европы присутсвие трансжиров в пищевых продуктах ограничено законом. Поэтому новые условия будут относиться ко всему продовольствию, реализуемому в Латвии.

В Латвийской федерации продовольственных предприятий (ЛФПП) указали, что латвийская пищевая продукция уже готова к новым правилам, однако про импортные продукты питания пока ничего сказать нельзя. Поэтому именно с нее следует начинать проверки. ЛФПП уже запросила у Кабинета министров дополнительные 90 000 евро на лабораторные тесты.

Трансжиры чаще всего встречаются в дешевых сладостях и жирной, сваренной в масле, жаренной пище. Из этого следует, что новые условия будут влиять именно на эти продукты питания.

По словам ЛФПП, цены на них вряд ли поднимутся, но, возможно, самые дешевые импортные продукты пропадут из латвийских магазинов.