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В Курземе, в двух гнездах орланов-белохвостов замечены уже три яйца, свидельствует информация на форуме Латвийского фонда природы. Об этом пишет NRA.

По словам экспертов, в Дурбе первое яйцо было снесено в субботу. Между тем в гнезде на севере Курземе в прошлую пятницу, 23 марта, были замечены уже два яйца.

Гнездящихся пернатых можно наблюдать в реальном времени на сайте dabasdati.lv. Сейчас все желающие могут смотреть прямую трансляцию с гнезд орланов-белохвостов, филина и ястреба-тетеревятника. После того как в Латвию вернутся черные аисты и скопы, за ними тоже можно будет наблюдать в режиме реального времени.

Фото: скриншот из видео