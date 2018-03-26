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В пятницу, 23 марта, в Клинической университетской больнице им. Страдиня была проведена первая трансплантация печени за государственные деньги. Об этом в воскресенье, 25 марта, сообщила передача "Панорама" на телеканале LTV.

Пересадка была проведена мужчине. Врачи надеятся, что пациент восстановится после операции.

До сих пор трансплантацию печени латвийцы могли получить только в Эстонии, в Тартуской больнице.

Напомним, государство расширило финансируемый из бюджета перечень операций по трансплантации органов. Теперь в год, помимо почек и сердца, можно сделать 7 пересадок печени и одну — легких. Однако в стране до сих пор острая нехватка доноров.

Фото: pixabay.com