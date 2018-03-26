"Здесь Латвия!": британцу в магазине указали на незнание латышского языка (130)
Общество | 26 марта 2018 года, 08:03
В социальных сетях набирает популярность видео, где британскому туристу указали на незнание государственного языка. Кадры были сняты в одном из магазинов торговой сети Maxima.
На видео британец спорит с персоналом магазина, где ему утверждают, что он обязан говорить на латышском языке. Причиной разногласий, возможно, стали специализированные кассы Maxima, где обслуживают только некоторых клиентов, например, людей с маленькими детьми.
"Здесь Латвия! Говори по-латышски! Читать умеешь? Научись, осел!", - заявила туристу сотрудница магазина.
После конфликта британец покинул магазин.
Фото: скриншот из видео
Инглизи раздуют этот инцидент и Ринька будет хвостом мотать и скулить, что это правая рука Москвы и левая "Газпрома".