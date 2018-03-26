"Здесь Латвия!": британцу в магазине указали на незнание латышского языка (130)

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Общество | 26 марта 2018 года, 08:03

В социальных сетях набирает популярность видео, где британскому туристу указали на незнание государственного языка. Кадры были сняты в одном из магазинов торговой сети Maxima.

На видео британец спорит с персоналом магазина, где ему утверждают, что он обязан говорить на латышском языке. Причиной разногласий, возможно, стали специализированные кассы Maxima, где обслуживают только некоторых клиентов, например, людей с маленькими детьми.

"Здесь Латвия! Говори по-латышски! Читать умеешь? Научись, осел!", - заявила туристу сотрудница магазина.

После конфликта британец покинул магазин.

Фото: скриншот из видео

Комментарии 130
ИТЕР2 часа назад
Обнуляют русский язык -теперь взялись за инглиш.Но менталитета такая- пока граблями по лбу не получим,будем делать себе во вред.
Инглизи раздуют этот инцидент и Ринька будет хвостом мотать и скулить, что это правая рука Москвы и левая "Газпрома".
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Ж2 часа назад
Дебилизму нет предела,а баба то какая,спецов подобрали?
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ринькеВИЧ 8 часов назад
ну все хана латышским драйщиков сортиров в англии!пускай вешаются!
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