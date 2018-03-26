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В социальных сетях набирает популярность видео, где британскому туристу указали на незнание государственного языка. Кадры были сняты в одном из магазинов торговой сети Maxima.

На видео британец спорит с персоналом магазина, где ему утверждают, что он обязан говорить на латышском языке. Причиной разногласий, возможно, стали специализированные кассы Maxima, где обслуживают только некоторых клиентов, например, людей с маленькими детьми.

"Здесь Латвия! Говори по-латышски! Читать умеешь? Научись, осел!", - заявила туристу сотрудница магазина.

После конфликта британец покинул магазин.

Фото: скриншот из видео