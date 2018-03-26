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20 марта без признаков жизни был найден пропавший без вести 17-летний юноша Даниил Игнасио Демиашкин. Его нашли в Клайпеде, в реке Дане, в трех метрах от берега, сообщили в организации Bezvests.lv.

По словам представителей организации, Даниила нашла прохожая. Женщина позвала рыбаков, а те вызвали спасателей. У полиции и спасателей возникли подозрения, что тело найденного юноши - это тело пропавшего 10 января 2018 года при неясных обстоятельствах школьника Даниила.

Информацию в первые же часы подтвердила в своем аккаунте соцсети Facebook мама молодого человека Ольга Пахомова. Она опознала сына по фотографиям, узнала по одежде и рюкзаку, позже сообщив об этом представителям Bezvests.lv.

На место происшествия были высланы экипаж водолазов Клайпедского пожарно-спасательного управления и автомобиль полицейского патруля. Выяснив, что в воде находится тело юноши, полиция вызвала судмедэкспертов.

"Вероятно то, что его тело уже длительное время находилось в воде." - пишут литовские СМИ.

Молодой человек был одет в коричневые брюки, темные ботинки и темно-синюю куртку с капюшоном, а на спине был чёрный рюкзак. Именно такие приметы были у пропавшего Даниила Игнасио.

Эксперты пока не дали свое заключение, была ли смерть парня насильственной. Причину смерти и другие обстоятельства выяснит более тщательное расследование, а также покажет вскрытие, сообщила мама погибшего.

Bezvests.lv благодарят всех волонтеров за отзывчивость и помощь в поисках молодого человека

Напомним, подросток Даниил пропал в Литве 10 января 2018 года. В Bezvests.lv за помощью обратились родные пропавшего.

Со слов близких известно, что юноша, в ночь на 10 января, в промежутке между часом ночи и 7 часами утра вышел из своего дома в Клайпеде и не вернулся. Даниил не подавал о себе никаких известий.

Фото: Bezvests.lv