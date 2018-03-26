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Не нужно тревожить тюленят, поскольку большая часть из них действительно в хорошем состоянии и, они сами смогут вернуться в море, когда сменят свою шубку. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT рассказал новый глава Рижского зоопарка Ингмар Лидака, пишет Skaties.lv.

“Что я могу людям сказать… Я понимаю это человеческое желание — люди любят животных и хотят показать эту любовь, но тюленятам ваша любовь не нужна. Они могут от трех до четырех недель выдержать без еды. Тюлень сам может сменить свою шубку, сам может заплыть в море и научиться ловить рыбу. Если детеныша тюленя спугнуть в море, его шансы на выживание станут намного меньше. Он просто замерзнет. Пушистая шубка бельков аналогична нашим шубам — какой толк нам от мокрой шубы зимой? Это элементарная логика, оставим тюленей в покое", - пояснил Лидака.

Одного из поселившихся на Вентспилсском пляже тюленят на прошлой неделе доставили в Рижский зоопарк, поскольку у него нашли рану на шее. Сам раненый тюленок пухленький. После осмотра специалисты зоопарка констатировали, что рана не похожа на укус собаки.

Лидака также отметил, что в целом зверек хорошо себя чувствует.

"У малыша на шее большая рана — почти размером с ладонь. Он ее получил не от контакта с собаками. Скорее всего, тюлененок поранился лопастью пропеллера. Малыш находится в хорошем состоянии. Большая часть тюленей с Вентспилсского побережья хорошо себя чувствуют — они весят от 20 до 30 килограмм. Они смогут сменить шубку без еды. Учитывая то, сколько большинство этих тюленей весят, они без пищи смогут прожить многие недели", - указал глава Рижского зоопарка.

Как сообщалось, на Вентспилсском пляже в последние дни поселились тюлени и их детеныши. Местные жители устроили настоящее паломничество к месту их лежбища. В связи с чем, Управление по защите природы (УЗП) призывает Вентспилсскую муниципальную полицию организовать дополнительные патрули вдоль морского побережья.

Как рассказала представитель УЗП Майя Рэна, многие из жителей Вентспилса не соблюдают информативные указания и слишком много внимания уделяют отдыхающим на береге зверькам. По ее словам, люди лезут к ним, пытаются их погладить или сфотографировать на мобильный телефон.

Напомним, если тюлененок выглядит пухленьким и здоровым, его нужно оставить в покое и держаться от него подальше. Однако, если он выглядит истощенным, а не просто спящим, нужно обязательно связаться с УПЗ по телефону 29198590. В случае необходимости специалисты потом свяжутся с Рижским зоопарком.

Фото: Sigita Znotiņa