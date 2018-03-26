На таможне обнаружили 17 тысяч пар фейковых кроссовок Nike (2)

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Общество | 26 марта 2018 года, 11:43

Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (СГД), проверяя на пункте таможенного контроля Рижского свободного порта два контейнера с обувью, доставленных из Китая и предназначенных для получателя в России, обнаружили 17 472 пары обуви товарного знака Nike, сообщили в СГД.

Согласно заключению полномочного представителя владельца товарного знака Nike товар признан контрафактным, так как товарный знак был указан на обуви без разрешения его владельца.

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Общий причиненный компании Nike Innovate C.V. материальный ущерб, в расчете на стоимость оригинального товара, исчисляется в 1,74 млн евро.

В ближайшее время будет принято решение о передаче поддельного товара для уничтожения в соответствии с требованиями нормативных актов.

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В 2017 году латвийская таможня задержала 81 484 единицы контрафактных товаров - на 26 920 единиц или 49% больше, чем в 2016 году.

Это в основном поддельные обувь, одежда, мобильные телефоны, их детали и аксессуары, часы и медикаменты. В большинстве случаев контрафактные товары были доставлены из Китая, Гонконга и Турции.

Фото: Valsts ieņemumu dienests

Комментарии 2
www29 минут назад
17 472 пары обуви оригинального Nike должны стоить 1,74 млн евро???? Оригинальныи Nike из кокаина делается? Из кожи я его последнии раз в 90-91-ом году видел. Мне его из Германии привезли.
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мда52 минуты назад
да-да конечно уничтожат. сейчас в торговые сети латвии вброс будет к гадалке не ходи.
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