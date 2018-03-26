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Сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (СГД), проверяя на пункте таможенного контроля Рижского свободного порта два контейнера с обувью, доставленных из Китая и предназначенных для получателя в России, обнаружили 17 472 пары обуви товарного знака Nike, сообщили в СГД.

Согласно заключению полномочного представителя владельца товарного знака Nike товар признан контрафактным, так как товарный знак был указан на обуви без разрешения его владельца.

Общий причиненный компании Nike Innovate C.V. материальный ущерб, в расчете на стоимость оригинального товара, исчисляется в 1,74 млн евро.

В ближайшее время будет принято решение о передаче поддельного товара для уничтожения в соответствии с требованиями нормативных актов.

В 2017 году латвийская таможня задержала 81 484 единицы контрафактных товаров - на 26 920 единиц или 49% больше, чем в 2016 году.

Это в основном поддельные обувь, одежда, мобильные телефоны, их детали и аксессуары, часы и медикаменты. В большинстве случаев контрафактные товары были доставлены из Китая, Гонконга и Турции.

Фото: Valsts ieņemumu dienests