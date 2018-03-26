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МИД Латвии выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших в результате трагического пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово, сообщили в МИД.

Во вспыхнувшем в воскресенье пожаре в торговом центре погибли по меньшей мере 53 человека, сообщил в понедельник телеканал "Россия 24" со ссылкой на информацию оперативного штаба по ликвидации пожара.

Пострадали 84 человека, 16 человек считаются без вести пропавшими.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в расположенном в торговом центре детском батутном центре.