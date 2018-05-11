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Вместо того, чтобы заниматься решением серьезных вопросов, решением насущных проблем, политики разжигают национальную рознь. Об этом с трибуны Сейма сказал депутат Артусс Кайминьш. Его речь была настолько эмоциональна, что разлетелась по интернету в считанные минуты.

Пользователи соцсети Facebook растиражировали публикацию более 2300 раз. Видео просмотрели более 76 тысяч раз. Многие комментаторы согласны с политиком и указывают, что лучше и не скажешь.

"В парламенте работает 30 коммунистов, так по крайней мере я сосчитал. Недавно об этом сообщала пресса. Да, это правда. Вот они сейчас все смотрят на меня. Уважаемое Нацобъединение, вам что, делать нечего? Что, на самом деле в государстве более серьезных вопросов для решения нет? Хочу напомнить, что Ленин умер. Его можно осмотреть в Мавзолее в Москве, сделайте визу и поезжайте смотреть. Карл Маркс тоже умер, только отмечали его 200-летие. Фридрих Энгельс тоже умер давно!", - сказал депутат.

По словам Кайминьша, дата 9 мая яркий пример разжигания розни между латвийцами.

"Вам что, действительно делать нечего? Вас пенсионеры больше не интересуют, диаспору не надо возвращать? Вам только декларации писать! У коммунистов было 9 мая, а вам надо на горячих углях все разжечь, надо посмотреть, весь ли мусор убран из парка Победы? Ушакс все уже убрал. Вы сегодня максимально разжигаете рознь! Фракции нацблока и "Согласия", зачем вы разжигаете рознь между собой. Все это было! Что вы безпрерывно разжигаете рознь. Идеологи уже умерли!", - сказал политик.

Он обвинил своих коллег в безответственности, в неисполнении своих прямых обязанностей - работать на благо выбравшего их народа.

"Вам надо, как выбранным депутатам, принимать важные решения. Согласно декларации от 2006 года. Что вы 12 лет здесь делаете?! Да, я поддерживаю все эти идеи, что мы были "Согласием" оккупированы, а не аннексированы. Да, Латвия была оккупирована, да - в Латвии единый язык - латышский" Но, простите, уже 75 лет прошло! Что вы разжигаете свои локомотивы?! Старичек, да, ты вчера разжигал!", - сказал Кайминьш.

Kaimiņa runa Saeimā "uzspridzina" internetu; "Ļeņins ir miris" un pret naida kurināšanu starp latviešiem un krieviem. Protams, ka TV to nerādīs. https://t.co/ky3WRvdSXh — Artuss Kaimins (@artuss) May 10, 2018

фото: flickr.com