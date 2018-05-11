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Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич просит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отменить примененные к нему меры пресечения, рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, пишет Skaties.lv.

Римшевич просит отменить залог в размере 100 тыс. евро, запрет на определенный род деятельности и запрет на выезд из страны.

"После почти трехмесячного расследования мы не видим смысла и юридического обоснования в таких ограничениях", - заявил Варпиньш.

Об отмене еще одной меры пресечения - запрета приближаться к определенным лицам - Римшевич не просил. Также он не получал за это время вызовов на допрос.

Ранее начальник KNAB Екаб Страуме допустил, что дело Римшевича дойдет до прокуратуры за несколько месяцев.