Римшевич просит отменить примененные к нему меры пресечения (21)

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Общество | 11 мая 2018 года, 07:33

Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич просит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отменить примененные к нему меры пресечения, рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, пишет Skaties.lv.

Римшевич просит отменить залог в размере 100 тыс. евро, запрет на определенный род деятельности и запрет на выезд из страны.

"После почти трехмесячного расследования мы не видим смысла и юридического обоснования в таких ограничениях", - заявил Варпиньш.

Об отмене еще одной меры пресечения - запрета приближаться к определенным лицам - Римшевич не просил. Также он не получал за это время вызовов на допрос.

Ранее начальник KNAB Екаб Страуме допустил, что дело Римшевича дойдет до прокуратуры за несколько месяцев.

Комментарии 21
ТТ1 день назад
ВОР,ВОР,ВОР,воришка,ВОР!
Конечно не сядет,но измазался в дерьме уже по-жизни ВОР-РОСТОВЩИК!
4
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А1 день назад
На фоне Линдермана он чист как стеклышко.
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ss1 день назад
то есть человек, который написал не политкорректный комментарий в соцсети, сидит за решёткой, а человек обвиняемый в преступлении, за которое при ЛССР давали расстрел, хочет свободно ездить по миру? он уху ел?
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