Римшевич просит отменить примененные к нему меры пресечения (21)
Общество | 11 мая 2018 года, 07:33
Подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич просит Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) отменить примененные к нему меры пресечения, рассказал адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш, пишет Skaties.lv.
Римшевич просит отменить залог в размере 100 тыс. евро, запрет на определенный род деятельности и запрет на выезд из страны.
"После почти трехмесячного расследования мы не видим смысла и юридического обоснования в таких ограничениях", - заявил Варпиньш.
Об отмене еще одной меры пресечения - запрета приближаться к определенным лицам - Римшевич не просил. Также он не получал за это время вызовов на допрос.
Ранее начальник KNAB Екаб Страуме допустил, что дело Римшевича дойдет до прокуратуры за несколько месяцев.
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