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После 9 мая, когда часть латвийского общества отмечает День Победы, звучат предложения, что делать с памятником Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, пишет Latvijas Avīze.

На этот раз свое видение развития территории в Задвинье предлагает архитектор Илзе Микельсоне. По ее мнению, парк надо обнести забором, сделать его музеем и продавать билеты.

"Живу в Риге, поэтому особенно остро чувствую проблему нашего государства. Есть две населяющих Латвию группы людей с диаметрально противоположным мнением относительно даты 9 мая. Поэтому попыталась найти если не решение самой проблемы, то хотя бы ее внешнему проявлению", - написала Микельсоне.

По мнению архитектора, во-первых надо переименовать памятник Освободителям в памятник Оккупации Латвии, сменив название "упомянутого монстра".

Во-вторых, Микельсоне считает, что раз парк Победы охраняется "мифическим" договором с Россией, надо преобразовать его из центра идеологии враждебно настроенных к Латвии сил, в место экспозиции — преобразовать парк в филиал к Музею оккупации.

По мнению архитектора, территорию вокруг памятника надо обнести стеной со входом, похожим на вход в тюрьму, с колючей проволокой поверх нее, охранными вышками, камерами видеонаблюдения.

В Риге есть много тех, кто хотел бы снести такую стену, так как она сама по себе символизировала бы насильственную инкорпорацию Латвии и 50 лет удержания в "братском кольце". Договор с Россией таким образом будет формально соблюден, так как посетители музея, смогут его посещать его, заплатив за билеты, настолько часто, насколько они захотят, в том числе 9 мая, повышая финансовые показатели музея.

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