Пациентам будут присылать штрафы за необоснованный вызов "скорой" по почте (46)
Чтобы разгрузить бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) от бюрократии, медики больше не будут выписывать счета за необоснованный вызов к пациенту на дом, теперь это будет делаться централизованно, пишет Latvijas Avīze.
В СНМП этим будет заниматься специальный сотрудник, который будет выписывать счета и отправлять их пациентам по почте.
А с 1 июня повысится плата за вызовы, которые не считаются неотложными. Сейчас за такие вызовы приходится платить 40,14 евро, а с июня плата повысится до 56 евро.
Издание отмечает, что в электронной системе видно, что многие вызывают "скорую" без особой необходимости, причем неоднократно, поясняет руководство СНМП, решившее "немного ограничить таких пациентов, что неплохо в том числе и в воспитательных целях".
Фото: NMP dienests
Для суда.
Если человек, которого я в первый раз вижу, говорит, что умирает, и просит вызвать врача, я что, должна сходу поставить ему предварительный диагноз? По состоянию кожных покровов, по реакции зрачков? Но я не врач! А потом выяснится, что у него скакнуло давление, причем не особо сильно, а просто резко, и мне дадут штрафа.
Я понимаю, что у нас не хватает врачей. Зато у нас хватает депутатов и чиновников! И эта экономия на насущном, - на вызове скорой помощи в 21 веке!, -, надеюсь, сыграет с ними злую шутку. Равно как с их родственниками.