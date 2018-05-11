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При попустительстве Европы Латвия уже 73 года после окончания Второй мировой войны вынуждена бороться с последствиями оккупации другого тоталитарного режима. Так считает бывший министр иностранных дел Латвии в правительстве Валдиса Биркавса (1993 год), бывший депутат Европарламента Георг Андреев.

"Виноват не только кремлевский режим, но и нерешительность Европы, даже ее трусость", - считает бывший политик.

Он привел в пример Женевскую конвенцию, в которой говорится, что в оккупированную страну нельзя ввозить своих гражданских жителей, нельзя оставлять армию и так далее.

"Ты пришел, как оккупант, теперь - убирайся! Так же должно было быть с агрессором, которые оккупировал тогда страны Балтии. Но в данном случае почему-то вдруг закон не работает! Нас до умопомрачения учат, что теперь другое отношение к этому закону, сейчас права народа не являются важными. Почему? Когда выкинули немцев, было правильно. Но способствовать выезду русских - нет, нет, ни в коем случае!", - подчеркнул бывший политик.

По словам бывшего евродепутата, Россия всегда использовала свое влияние в международных институтах, во времена Ельцина меньше, но после "восстановления Путином империи в возрастающей прогрессии".

"Конечно, на Западе было много публицистов, журналистов, писателей, которые все понимают и пишут правильно, однако никогда ни в одном правительстве соответствующего документа принято не было. Так как все хотят мира с Россией, не дай Бог, что в мое время что-то произойдет", - указал Андреев.

Он уверен, что ретрансляцию пропагандистских телеканалов Кремля необходимо запретить, так как восточный сосед своей внешнеполитической целью ставит расколоть латвийское общество.

"Двумя руками поддерживаю запрет на ретрансляцию пропагандистского канала. На протяжении всей моей работы министром иностранных дел, а позднее и послом, и особенно последние шесть лет работы в Совете Европы, только и приходилось, что отражать нападки Кремля", - сказал Андреев.

Фото: flickr.com