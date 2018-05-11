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В честь Дня матери предприятие Rīgas Dzirnavnieks вместе с известными в Латвии людьми на специальном мастер-классе от Hercogs испекли сладкие пироги для латвийских мам.

Испеченные пироги станут подарком для всех мам Латвии. Как отмечают организаторы мастер-класса, это прекрасный способ порадовать свою маму в ее особенный день.

Мастер-класс по приготовлению пирогов провел пекарь Эдгар Гравитис и кондитер Наталья Лагздиня, которые специально ко Дня матери подготовили особые рецепты пирогов и начинок для них. Испеченные пироги были запакованы в подарочные упаковки, и каждый участник по окончании мастер-класса смог отвезти сладкий подарок своей маме.

Особыми гостями мастер-класса стали художник и модельер Элита Патмалниеце, бывший защитник рижского "Динамо" и сборной Латвии по хоккею Олег Сорокин, телеведущие Лелде Лиетавиете и Марис Олте, а также директор предприятия Rīgas Dzirnavnieks Анита Скудра, которые порадовали сладостями мам из кризисного центра Burtnieki.

"Мастер-классы Hercogs по приготовлению пирогов и хлеба уже стали традиционными. Они устраиваются в предверии различных праздников и событий для того, чтобы распространять в Латвии традиции домашней кухни. Между тем, цель данного мастер-класса – не только обучение искусству по приготовлению пирогов, но также помощь тем латвийским мамам, которые оказались в кризисной ситуации", - рассказала директор предприятия Rīgas Dzirnavnieks Анита Скудра.

Добавим, во время мастер-класса также был испечен особый праздничный торт и пирожные различных форм от компании Hercogs – с различными начинками и вкусными украшениями.