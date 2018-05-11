Общество |

Вопреки заверениям политиков о том, что ABLV banka имел сравнительно небольшое значение в латвийской экономики и банковском секторе, и его ликвидация не вызовет существенных последствий, общество оценивает ликвидацию этого банка и вытекающие из нее, а также еще ожидаемые последствия очень негативно.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу правительства, оказавшиеся в распоряжении газеты Diena.

Они показывают, что мнение жителей Латвии кардинально противоположно мнению правительства - для жителей немаловажны ни внезапное прекращение деятельности самого ABLV banka, ни вытекающие из этого последствия для экономики, а также для культуры.

Это среди прочего свидетельствует о том, что жители хорошо информированы о большом вкладе этого банка в области культуры.