Опрос: общество негативно относится к ликвидации ABLV (12)

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Общество | 11 мая 2018 года, 19:37

Вопреки заверениям политиков о том, что ABLV banka имел сравнительно небольшое значение в латвийской экономики и банковском секторе, и его ликвидация не вызовет существенных последствий, общество оценивает ликвидацию этого банка и вытекающие из нее, а также еще ожидаемые последствия очень негативно.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного по заказу правительства, оказавшиеся в распоряжении газеты Diena.

Они показывают, что мнение жителей Латвии кардинально противоположно мнению правительства - для жителей немаловажны ни внезапное прекращение деятельности самого ABLV banka, ни вытекающие из этого последствия для экономики, а также для культуры.

Это среди прочего свидетельствует о том, что жители хорошо информированы о большом вкладе этого банка в области культуры.

Комментарии 12
Агр 15 часов назад
Это у тебя на генетическом уровне (как у миньона) найти хозяина и на каждом углу говорить что он хороший. И хорошенько ему прислуживать. Неважно что страна разваливается, главное хозяин своим батраком доволен.
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продажные твари, а АВ банк жалко14 часа назад
Мнение жителей Латвии кардинально противоположно мнению правительства, т.к. правительство давно продалось заокеанскому хозяину и лижет ему ботинок. Предатели страны и народа все банки прикроют ради угодничества хозяину из-за лужи Сволочи и предатели руллят!
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ВОВА 12 часов назад
Большой брат Цитаделе подсобил ,там же америкосы заправляют.
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