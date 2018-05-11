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Около Риги задержан мужчина, подозреваемый в попытке завести сексуальные отношения с 14-летней девочкой.

По предварительным данным, мужчина на одном из интернет-порталов познакомился со школьницей, начал с ней переписку, в которой и сделал предложение интимного характера, а также попросил прислать ему фото в обнаженном виде.

При этом, как отмечают сотрудники полиции, мужчина отдавал отчет своим действиям и знал, что девочка еще не достигла совершеннолетия.

В минувший вторник сотрудники Управления криминальной полиции провели задержание подозреваемого. Известно, что 37-летний мужчина ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка. В ходе обыска в его квартире были изъяты носители информации.

В настоящее время мужчина оставлен под арестом, следствие по делу продолжается.

Фото: pixabay.com