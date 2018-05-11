Не сиди без дела: 5 000 школьников хотят поработать на летних каникулах (3)
Общество | 11 мая 2018 года, 19:51
До сих пор на проводимый Государственным агентством занятости (ГАЗ) проект летней занятости школьников подано 5495 заявок, свидетельствуют данные ГАЗ.
Больше всего, или 1497 школьников, зарегистрировались до сих пор в Курземе, 1272 - в Латгале, 926 - в Земгале, 494 - в Видземе.
Регистрация школьника еще не гарантирует ему работы, потому что количество софинансируемых государством рабочих мест ограничено. При поддержке ГАЗ этим летом будет финансироваться 5179 рабочих мест.
Каждый школьник может участвовать в проекте один месяц, в отдельных случаях два месяца.
Это все школьники,которые остались в Латвии?)Или остальным деньги не нужны?
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на летние каникулы надо лететь в ирию к родителям, там поработать, заработать копейку, а тут что за 200 евро с метлой ходить, дворникам платить не хотят, будут использовать дешевую раб. силу
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Laba iniciatīva, 100% atbalstu!
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