Каждый пятый житель Латвии страдает от хронической боли (+ОПРОС) (6)
В Латвии от хронической боли страдает пятая часть населения, или 19%, свидетельствует опрос, проведенный Латвийским обществом исследования боли.
Чаще всего люди испытывают хронические боли в нижней части спины (37%) и в суставах (34%). Более половины опрошенных (63%) заявили, что из-за боли снижается трудоспособность, 13% из-за этого потеряли работу, а 15% были вынуждены ее сменить.
Профессор Рижского университета Страдиня, невролог и алголог Инара Логина сказала, что в Латвии многие люди, страдающие хроническими болями, не обращаются за помощью к специалистам, принимая доступные и популярные обезболивающие препараты.
Она рекомендовала обращаться к алгологам - специалистам по хроническим болям, которые помогут подобрать адекватное лечение, включающее в себя и лекарства, и лечебную физкультуру.
В опросе приняли участие 2005 человек, с 207 были проведены углубленные интервью.
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На жалобы о головных болях, не реагируют вообще.