Каждый пятый житель Латвии страдает от хронической боли (+ОПРОС) (6)

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Общество | 12 мая 2018 года, 10:22

В Латвии от хронической боли страдает пятая часть населения, или 19%, свидетельствует опрос, проведенный Латвийским обществом исследования боли.

Чаще всего люди испытывают хронические боли в нижней части спины (37%) и в суставах (34%). Более половины опрошенных (63%) заявили, что из-за боли снижается трудоспособность, 13% из-за этого потеряли работу, а 15% были вынуждены ее сменить.

Профессор Рижского университета Страдиня, невролог и алголог Инара Логина сказала, что в Латвии многие люди, страдающие хроническими болями, не обращаются за помощью к специалистам, принимая доступные и популярные обезболивающие препараты.

Она рекомендовала обращаться к алгологам - специалистам по хроническим болям, которые помогут подобрать адекватное лечение, включающее в себя и лекарства, и лечебную физкультуру.

В опросе приняли участие 2005 человек, с 207 были проведены углубленные интервью.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Рижанин Гражданин 53 минуты назад
Чтоб всю жизнь мучались Все работники минздрава , правительства , президенты всех министерств . Во что превратили НАШУ ЖИЗНЬ И СТРАНУ , Чтоб не знали покой их дети и родственники !!!!!!!
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пенсионер1 час назад
из-за постоянной боли я даже из дома не выхожу уже 8 месяцев, ведь врачи алкологи домой не придут,пью обезболивающие,лучше бы подсказали каким образом встретиться с врачом -алкологом, просто жить не хочется, всё время в состоянии усталости,болевого шока
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О какой помощи, она бредит?29 минут назад
За 20 лет, получил пару рентгенов, компьютерную диагностику и рецепт на фастум гель, который сделали по рецептам, в угоду конкурентам.
На жалобы о головных болях, не реагируют вообще.
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