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Латвийские альпинисты планируют взойти на вершину горы Монблан (4808 м) и установить там латвийский флаг на мачте, высотой в 10 метров.

Монблан — это высшая точка Альп и Европы. Если альпинистам из Латвии удастся осуществить задуманное, то их достижение попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

В ходе пресс-конференции представитель инициативной группы альпинистов Ансис Эгле рассказал, что флаг на мачте на этой горной вершине еще никто не разворачивал, и его команда хочет стать первой.

Идея установления такого рекорда принадлежит Алдису Кунштейнсу, который сказал, что уже поднимался десять лет назад на Монблан и понимает, как сложно будет нести мачту и флаг на вершину горы. Свой проект Кунштейнс назвал "сумасшедшим, необычным, амбициозным, отличным и рискованным".

"Таким образом, мы продемонстрируем гордость за свою страну", — заявил альпинист.

Группа альпинистов 6 августа собирается отправиться из Риги во французский город Шамони, расположенный у подножья Монблан. 9 августа планируется начать адаптацию. Само восхождение должно стартовать не позднее 16 августа.

Фото: pixabay.com