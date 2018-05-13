Победителем Евровидения-2018 стала участница из Израиля (39)
Общество | 13 мая 2018 года, 01:41
В финале международного конкурса эстрадной песни Евровидение—2018 одержала победу исполнитель из Израиля Netta Barzilai с песней TOY.
Второе место завоевала певица из Кипра Eleni Foureira с песней Fuego, а на третьей строчке расположился австрийский исполнитель Cesár Sampson с композицией Nobody But You.
В ходе финала на сцене крупнейшего лиссабонского стадиона Altice Arena выступили 26 участников.
Дерьмо, а не песня, да и она, то ещё чудо, лучше бы авсриец был бы или эстонка.
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Поправлю - русская эстонка, которую бы по-любому загнобили.
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Остановите землю я сойду....кудахтающие толстухииии....
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