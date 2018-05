Общество |

В финале международного конкурса эстрадной песни Евровидение—2018 одержала победу исполнитель из Израиля Netta Barzilai с песней TOY.

Второе место завоевала певица из Кипра Eleni Foureira с песней Fuego, а на третьей строчке расположился австрийский исполнитель Cesár Sampson с композицией Nobody But You.

В ходе финала на сцене крупнейшего лиссабонского стадиона Altice Arena выступили 26 участников.