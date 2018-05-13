Победителем Евровидения-2018 стала участница из Израиля (39)

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Общество | 13 мая 2018 года, 01:41

В финале международного конкурса эстрадной песни Евровидение—2018 одержала победу исполнитель из Израиля Netta Barzilai с песней TOY.

Второе место завоевала певица из Кипра Eleni Foureira с песней Fuego, а на третьей строчке расположился австрийский исполнитель Cesár Sampson с композицией Nobody But You.

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В ходе финала на сцене крупнейшего лиссабонского стадиона Altice Arena выступили 26 участников.

Комментарии 39
Gleb Perov2 часа назад
Дерьмо, а не песня, да и она, то ещё чудо, лучше бы авсриец был бы или эстонка.
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Олеко2 часа назад
Поправлю - русская эстонка, которую бы по-любому загнобили.
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Eva Gra 8 часов назад
Остановите землю я сойду....кудахтающие толстухииии....
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