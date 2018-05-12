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В Риге начнется ремонт улицы Бривибас между ул. Бруниниеку и Вэфовским мостом, так что придется считаться с замедлением движения, рассказал Латвийскому радио и. о. директора департамента сообщения Эмил Якринс.

Также в этом году планируется ремонтировать ул. Меркеля, бульв. Калпака и Островной мост.

По словам Якринса, работы будут организованы так, чтобы максимально обеспечить движение общественному транспорту, но и владельцы частного транспорта смогут проехать по улицам.

Оппозиционный депутат Рижской думы Вилнис Кирсис обеспокоен тем, что ремонтные работы в этом году в Риге обещают быть еще более масштабными, и мэр Нил Ушаков публично заявил, что придется считаться с транспортными пробками.

Он призвал созвать по этому вопросу внеочередное заседание комитета по делам транспорта и сообщения и предоставить детальную информацию.

Относительно рижских мостов Якринс признал, что в последние годы в них инвестировано недостаточно, и приведение в порядок Вантового и Земитанского мостов находится среди приоритетов департамента.

Фото: flickr.com/Tim Boric