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Сегодняшним выступление ансамбля L’Chaim в Екабпилской тюрьме открывается серия концертом в восьми латвийских тюрьмах. Они посвящены празднованию столетия Латвии.

Благодаря финансовой поддержке Латвийского государственного фонда культурного капитала и в сотрудничестве в Управлением мест заключения общество "Excelsus" будут организованы концерты в Екабпилсской, Даугавпилсской, Елгавской, Ильгуциемской и Валмиерских тюрьмах, Рижской центральной тюрьме, Олайнской тюремной больнице и Цесиским воспитательным учреждением для несовершеннолетних.

Целью концертов станет вовлечение заключенных к празднованию 100-летия Латвии.

Фото: pixabay.com