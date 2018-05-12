В латвийских тюрьмах пройдут концерты в честь 100-летия Латвии (21)
Общество | 12 мая 2018 года, 15:02
Сегодняшним выступление ансамбля L’Chaim в Екабпилской тюрьме открывается серия концертом в восьми латвийских тюрьмах. Они посвящены празднованию столетия Латвии.
Благодаря финансовой поддержке Латвийского государственного фонда культурного капитала и в сотрудничестве в Управлением мест заключения общество "Excelsus" будут организованы концерты в Екабпилсской, Даугавпилсской, Елгавской, Ильгуциемской и Валмиерских тюрьмах, Рижской центральной тюрьме, Олайнской тюремной больнице и Цесиским воспитательным учреждением для несовершеннолетних.
Целью концертов станет вовлечение заключенных к празднованию 100-летия Латвии.
Фото: pixabay.com
А что ж больница на Твайку и другие дурдома? Как мы будем праздновать? Мы, латышские патриоты, протестуем!
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Конечно жди..прикинь хор сумасшедших. .
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Уже до заключенных добрались со своей таутой..
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