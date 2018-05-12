Латвия и Германия проведут совместные учебные полеты (3)

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Общество | 12 мая 2018 года, 18:20

С 14 по 18 мая вооруженные силы Латвии и Германии проведут учебные наблюдательные полеты над территорией Латвии.

Полеты будут выполняться на самолете шведских вооруженных сил "SAAB-340", их целью является аэрофотографирование военных объектов.

Аэросъемка будет проводиться в рамках Договора по открытому небу, членами которого являются 34 стран. Договор предусматривает возможность проведения наблюдательных полетов и фотографирование над территориями государств-членов для получения сведений о вооруженных силах, военных объектах и военных действиях.

Фото: flickr.com/Saulius Julius

Комментарии 3
Latviešu Patriots4 часа назад
Man patīk mūsu bruņoto spēku sadarbība ar vācu kolēģiem un sabiedrotajiem. 100% atbalstu!
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ХА ХА 4 часа назад
На вторичном топлеве .ХИ ХИ ХА.
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Саня4 часа назад
наши на подсосе полетят
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