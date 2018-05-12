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С 14 по 18 мая вооруженные силы Латвии и Германии проведут учебные наблюдательные полеты над территорией Латвии.

Полеты будут выполняться на самолете шведских вооруженных сил "SAAB-340", их целью является аэрофотографирование военных объектов.

Аэросъемка будет проводиться в рамках Договора по открытому небу, членами которого являются 34 стран. Договор предусматривает возможность проведения наблюдательных полетов и фотографирование над территориями государств-членов для получения сведений о вооруженных силах, военных объектах и военных действиях.

Фото: flickr.com/Saulius Julius