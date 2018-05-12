Латвия и Германия проведут совместные учебные полеты (3)
Общество | 12 мая 2018 года, 18:20
С 14 по 18 мая вооруженные силы Латвии и Германии проведут учебные наблюдательные полеты над территорией Латвии.
Полеты будут выполняться на самолете шведских вооруженных сил "SAAB-340", их целью является аэрофотографирование военных объектов.
Аэросъемка будет проводиться в рамках Договора по открытому небу, членами которого являются 34 стран. Договор предусматривает возможность проведения наблюдательных полетов и фотографирование над территориями государств-членов для получения сведений о вооруженных силах, военных объектах и военных действиях.
Фото: flickr.com/Saulius Julius
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На вторичном топлеве .ХИ ХИ ХА.
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наши на подсосе полетят
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