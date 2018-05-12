"Цель - заткнуть мне рот": Гапоненко рассказал о своем заключении (46)
С конца апреля активист, лидер движения «Конгресс неграждан» в Латвии Александр Гапоненко находится в рижской тюрьме. Он обвиняется по двум уголовным статьям: "Разжигание межнациональной розни", а также "Осуществление деятельности против независимости страны".
Находясь в заключении, Гапоненко в интервью RT заявил, что на него оказывалось давление со стороны следствия.
"Ареста я не ожидал. Сегодня в Латвии практически установился тоталитарный, этнократический режим, грубо нарушающий конституционные права жителей на свободу мнений и свободу слова. Единственная цель моего заключения под стражу — это заткнуть мне рот, так как в цивилизованной дискуссии властям нечего противопоставить моим аргументам. Полиция безопасности никак не объяснила мое задержание", - сказал Гапоненко.
Он добавил, что к условиям содержания в тюрьме у него нет претензий.
"15 суток я содержался в одиночной камере, сейчас перевели в трёхместную. Мои соседи, равно как и я, подозреваемые в совершении уголовных преступлений", - заключил Гапоненко.
Как сообщалось, 10 мая суд решил назначить арест мерой пресечения другому политическому активисту Владимиру Линдерману. Линдерману присвоен статус подозреваемого. Фактически все подозрения в отношении его персоны связаны с его публичными высказываниями на различных мероприятиях.
Ну, а за "Осуществление деятельности против независимости страны" надо было сажать все нынешнее правительство еще в 2004!
С 2004 года мы ни шагу не имем права ступить самостоятельно, вай нэ?
и я повторю вопрос
т.е например твой комментарий к статье "В Полицию безопасности пожаловались на антилатвийский плакат" от 2 мая 2018 года цитирую "KATRAM KRIEVVALODĪGAJAM PRETLATVISKAJAM ELEMENTAM PA ZĀRKAM!" ты не считаешь призывом к насилию?