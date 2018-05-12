"Цель - заткнуть мне рот": Гапоненко рассказал о своем заключении (46)

фото

Общество | 12 мая 2018 года, 19:17

С конца апреля активист, лидер движения «Конгресс неграждан» в Латвии Александр Гапоненко находится в рижской тюрьме. Он обвиняется по двум уголовным статьям: "Разжигание межнациональной розни", а также "Осуществление деятельности против независимости страны".

Находясь в заключении, Гапоненко в интервью RT заявил, что на него оказывалось давление со стороны следствия.

"Ареста я не ожидал. Сегодня в Латвии практически установился тоталитарный, этнократический режим, грубо нарушающий конституционные права жителей на свободу мнений и свободу слова. Единственная цель моего заключения под стражу — это заткнуть мне рот, так как в цивилизованной дискуссии властям нечего противопоставить моим аргументам. Полиция безопасности никак не объяснила мое задержание", - сказал Гапоненко.

Он добавил, что к условиям содержания в тюрьме у него нет претензий.

"15 суток я содержался в одиночной камере, сейчас перевели в трёхместную. Мои соседи, равно как и я, подозреваемые в совершении уголовных преступлений", - заключил Гапоненко.

Как сообщалось, 10 мая суд решил назначить арест мерой пресечения другому политическому активисту Владимиру Линдерману. Линдерману присвоен статус подозреваемого. Фактически все подозрения в отношении его персоны связаны с его публичными высказываниями на различных мероприятиях.

Комментарии 46
Светлана4 часа назад
По статье "Разжигание межнациональной розни" все-таки, мне кажется, не того взяли....Судебная ошибка! Почему разжигатель Шноре на свободе, а также Иесалниекс и Домбрава?
Ну, а за "Осуществление деятельности против независимости страны" надо было сажать все нынешнее правительство еще в 2004!
С 2004 года мы ни шагу не имем права ступить самостоятельно, вай нэ?
2
Ответить
Gleb Perov4 часа назад
За книги закрыли сильно восхваляющую прошлую власть и сильно критикующие нынешнию этнократическую власть. При советах сажали тоже за книги с формулировкой "антисоветская агитация и пропаганда".
2
Ответить
Угу4 часа назад
Я рад, что ты готов сотрудничать с правоохранительными органами и приветствую это
и я повторю вопрос
т.е например твой комментарий к статье "В Полицию безопасности пожаловались на антилатвийский плакат" от 2 мая 2018 года цитирую "KATRAM KRIEVVALODĪGAJAM PRETLATVISKAJAM ELEMENTAM PA ZĀRKAM!" ты не считаешь призывом к насилию?
2
Ответить