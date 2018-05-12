Общество |

С конца апреля активист, лидер движения «Конгресс неграждан» в Латвии Александр Гапоненко находится в рижской тюрьме. Он обвиняется по двум уголовным статьям: "Разжигание межнациональной розни", а также "Осуществление деятельности против независимости страны".

Находясь в заключении, Гапоненко в интервью RT заявил, что на него оказывалось давление со стороны следствия.

"Ареста я не ожидал. Сегодня в Латвии практически установился тоталитарный, этнократический режим, грубо нарушающий конституционные права жителей на свободу мнений и свободу слова. Единственная цель моего заключения под стражу — это заткнуть мне рот, так как в цивилизованной дискуссии властям нечего противопоставить моим аргументам. Полиция безопасности никак не объяснила мое задержание", - сказал Гапоненко.

Он добавил, что к условиям содержания в тюрьме у него нет претензий.

"15 суток я содержался в одиночной камере, сейчас перевели в трёхместную. Мои соседи, равно как и я, подозреваемые в совершении уголовных преступлений", - заключил Гапоненко.

Как сообщалось, 10 мая суд решил назначить арест мерой пресечения другому политическому активисту Владимиру Линдерману. Линдерману присвоен статус подозреваемого. Фактически все подозрения в отношении его персоны связаны с его публичными высказываниями на различных мероприятиях.