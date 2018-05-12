Известны депутаты, прогуливавшие заседания Сейма без уважительных причин (8)
Во время зимней сессии Сейма по неуважительным причинам заседания пропускали два депутата - Илмар Латковскис (VL-TB/LNNK) и Арвид Платперс (Латвийское объединение регионов), а в целом члены парламента пропустили 130 заседаний. За пропуски заседаний без уважительных причин им урезаны зарплаты на 20%.
С 8 января по 29 марта состоялось 11 заседаний Сейма. Из 130 пропусков 46 были по уважительным причинам, в 33 случаях депутаты не явились на заседания из-за нетрудоспособности, в 29 случаях были в командировках, в 17 - в неоплачиваемом отпуске, а еще в трех случаях депутаты находились в отпуске, свидетельствует предоставленная Сеймом информация.
В зимнюю сессию меньше всего заседаний посетили Валдис Скуиньш (СЗК) и Инесе Либиня-Эгнере ("Единство") - они приняли участие в шести из 11 заседаний. В свою очередь Скуиньш пропустил пять заседаний из-за нетрудоспособности.
По четыре заседания пропустили Борис Цилевич ("Согласие"), Райвис Дзинтарс (VL-TB/LNNK), Вейко Сполитис ("Единство") и Роман Межецкис (No sirds Latvijai).
Все 11 заседаний посетили 35 депутатов.
Фото: Канцелярия Сейма
...то есть 80% все же заплатили? Не, ну так чего не пропускать-то?
Эх, жаль нет больше 33 статьи - увольнение за пьянство и прогулы! Пол-сейма вылетело бы по ней, а потом бы с такой статьей фиг бы куда устроились! Разве что в грузчики!)))
Поневоле вспомнишь добрым словом оккупацию....
Но - сейчас скажу дерзость, - депутатов вывести из Латвии так же сложно, как вшей, забравшихся в шубу.)))
* депутату Шноре привет!