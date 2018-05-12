Общество |

Последний день недели в Латвии также будет жарким и солнечным - в некоторых регионах температура воздуха может достичь +28 градусов, прогнозируют синоптики.

Ночная температура составит +5..+13 градусов, днем - +24..+28 градусов, на западном побережье Рижского залива - +17..+22 градуса. Скорость восточного, северо-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду.

В Риге также будет солнечно, а воздух прогреется до +26 градусов. В Юрмале из-за северного ветра будет прохладнее - до +21 градуса.