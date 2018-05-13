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По-летнему теплая погода сохранится и на будущей неделе, но будет сопровождаться грозовыми ливнями, обещают синоптики.

Согласно прогнозам Global Forecast System, в понедельник, 14 мая, существенных осадков не будет, но ожидается переменная облачность.

Температура воздуха днем составит +21..+26 градусов, немного прохладнее будет на побережье Рижского залива.

Во вторник южные регионы страны затронет обширная зона осадков, на остальной части территории Латвии прогнозируются кратковременные дожди, а с середины недели ожидаются грозовые ливни.

Ночная температура воздуха на следующей неделе повысится до +9..+15 градусов, дневная температура на большей части территории Латвии будет выше +20 градусов. Самая теплая погода ожидается в Видземе и Латгале, прохладнее будет в Курземе.

Фото: flickr.com/photosniper'is