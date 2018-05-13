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На этой неделе Сейм в последнем чтении принял поправки к закону, которые предусматривают, что правоохранительные учреждения смогут анализировать данные авиапассажиров с целью раскрыть 26 преступных деяний. В том числе промышленный шпионаж и торговля органами.

В поправках к закону об обработке данных пассажиров воздушных судов также перечислены такие преступления как торговля людьми, сексуальная эксплуатация детей и детская порнография, незаконная торговля наркотиками и оружием, легализация преступно нажитых средств, киберпреступления и преступления против окружающей среды.

Также данные пассажиров авиарейсов можно будет анализировать с целью выявить убийства, торговлю человеческими органами, похищения людей, вооруженные ограбления, незаконную торговлю гормонами, незаконную торговлю радиоактивными материалами, саботажи, торговлю краденными транспортными средствами и промышленный шпионаж.

Планируется расширить структуру Полиции безопасности, наняв специалиста по защите данных, в компетенцию которого будет входить надзор над обработкой данных пассажиров, введение мероприятий по защите данных, а также общение с обладателями данных.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, 19 января 2017 Сейм в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных пассажиров самолетов в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

3 апреля 2017 года закон вступил в силу. Авиакомпании должны были начать предоставлять данные в регистр пассажиров не позднее 1 сентября 2017 года.

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