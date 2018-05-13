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В воскресенье до 12.00 температура воздуха в центре Риги составила +27 градусов впервые с прошлого лета, свидетельствуют данные Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды.

Позже, с появлением морского бриза, температура упала ниже +25 градусов, на севере города - ниже +20 градусов. В Юрмале температура воздуха также составляет чуть ниже +20 градусов.

До сих пор самая высокая температура воздуха в центре Риги была зарегистрирована 10 и 12 мая - она составила +24,3 градуса. В свою очередь, последний раз, когда температура воздуха в столице была выше +25 градусов, был 19 августа 2017 года - в тот день столбик термометра поднялся до отметки в +29,5 градусов.

Между тем, в Айнажи сегодня побит рекорд жары для 13 мая - здесь температура воздуха поднялся до +26 градусов. Ожидается, что в течение дня будут побиты температурные рекорды и в других регионах.

Национальный температурный рекорд для 13 мая был зарегистрирован в 1977 году, когда в этот день было +27,5 градуса.

По всей Латвии распространено желтое предупреждение о жаре и высокой пожароопасности на большей части территории страны в воскресенье и понедельник.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns