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После обжалования решения Рижской думы закрыть 42 игорных зала в столице, все вовлеченные в процесс коммерсанты решили обратиться в суд, подав апелляции против самоуправления, сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.

Сейчас доступны шесть решений суда первой инстанции об отклонении предложений коммерсантов и ни одно из них еще не вступило в силу. Два решения первой инстанции были обжалованы в административном окружном суде, а у остальных четырех еще есть время для подачи апелляционных жалоб.

В одном деле судебное разбирательство закончено, поскольку коммерсант сам отозвал свою апелляцию.

Напомним, Рижская дума в ближайшие пять лет планирует ликвидировать в столице 42 игорных зала.

Юридическое управление Рижской думы подготовило проекты постановлений самоуправления об отмене выданных разрешений на открытие игорных залов в историческом центре Риги, его защитной зоне и на территории смешанной застройки.

Запрет не распространяется на четырех- и пятизвездочные гостиницы и территории общественной застройки.

Фото: flickr.com