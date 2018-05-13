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Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО могло бы обострить отношения альянса с Россией, однако в конечном итоге это укрепило бы обороноспособность Латвии, заявил депутат Европарламента Артис Пабрикс. Об этом пишет NRA.

Он пояснил, что со вступлением этих стран в НАТО, Латвия стала бы более безопасной и сильной, но пока эти государства не присоединились к альянсу, возможности сотрудничества между Латвией, Финляндией и Швецией находятся под "крышей".

"Наложена рейка, через которую мы не можем переступить, поскольку есть ряд вещей, таких как обмен информацией и общие военные действия, которые невозможны", - отметил Пабрикс.

Политик выразил уверенность, что в ближайшем времени, несмотря на растущую поддержку обществом вступления Швеции и Финляндии в НАТО, пока их присоединение к альянсу не ожидается.

"Если еще увеличится напряжение между Западом и Россией, а агрессивная политика РФ будет расти, тогда ответом на это могло бы быть присоединение этих стран к альянсу. Однако, если напряжение будет уменьшаться, в ближайшем будущем это не произойдет", - указал европарламентарий.

Напомним, компания Inizio в январе провела опрос, который показал, что 43% шведов поддерживают присоединение своего государства к НАТО, между тем 37% жителей страны против этого, а 20% не смогли дать конкретного ответа на этот вопрос. Согласно данным опроса, сейчас уровень поддержки присоединения Швеции к НАТО среди жителей самый высокий за последние десять лет.

Как сообщает портал Politico, министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем указала, что вступление Швеции в НАТО было бы абсолютно ненужной провокацией по отношению к России во время усиленного напряжения.

Тем временем политолог Ульф Бьерельд в интервью порталу отметил, что если Швеция продемонстрирует желание стать членом НАТО, социал-демократам, которые образуют правительство меньшинства придется это принять.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция получила бы широкую поддержку внутри НАТО, если бы захотела присоединиться к альянсу.

Фото: flickr.com