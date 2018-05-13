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В отличие от мнения ряда самоуправлений Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) считает, что никакие поправки к закону "О самоуправлениях" не нужны, заявил парламентский секретарь министерства Янис Эглитс.

"На наш взгляд, закон уже сейчас четко определяет, что можно, а что нельзя. Если у самоуправлений есть предложения по улучшениям, они могут подать их парламентским комиссиям или другим ответственным органам, но со стороны МОСРР мы не видим необходимости существенных изменений", - сказал он.

За последние месяцы несколько самоуправлений выразили мнение, что закон "О самоуправлениях" предполагает слишком много интерпретаций и министерство на его основе чрезмерно ограничивает работу дум самоуправлений.

Латвийская ассоциация больших городов уже заявила, что подготовит предложения по изменениям в законе, чтобы четко определить возможности дум самоуправлений менять свои уставы в отношении порядка проведения заседаний.

О таком же намерении заявило и Кекавское самоуправление. Чтобы в будущем исключить возможности по-разному интерпретировать статьи закона "О самоуправлениях", оно планирует обратиться в Латвийский союз самоуправлений с просьбой внести в Сейм предложения по поправкам к закону.

Между министерством и самоуправлением возникли разногласия, связанные с недавно осуществленными изменениями в составах комитетов. Самоуправление считает свои действия правильными и юридически обоснованными, а VARAM указывает, что они противоречат нормативным актам.

За последние несколько месяцев министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс издал несколько распоряжений в отношении работы самоуправлений.

В марте было издано распоряжение об отмене принятых Рижской думой изменений в положении, согласно которым депутаты могут задавать на заседаниях не более трех вопросов.

В апреле министр издал распоряжение о положении Резекненского самоуправления, где с 2014 года депутаты на заседаниях могли задавать только два вопроса, а в мае приостановил решение Кекавского краевого самоуправления об изменениях в составе комитетов.

Фото: flickr.com/Saeima