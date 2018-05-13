У министерства и самоуправлений появились разногласия (3)

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Общество | 13 мая 2018 года, 16:59

В отличие от мнения ряда самоуправлений Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) считает, что никакие поправки к закону "О самоуправлениях" не нужны, заявил парламентский секретарь министерства Янис Эглитс.

"На наш взгляд, закон уже сейчас четко определяет, что можно, а что нельзя. Если у самоуправлений есть предложения по улучшениям, они могут подать их парламентским комиссиям или другим ответственным органам, но со стороны МОСРР мы не видим необходимости существенных изменений", - сказал он.

За последние месяцы несколько самоуправлений выразили мнение, что закон "О самоуправлениях" предполагает слишком много интерпретаций и министерство на его основе чрезмерно ограничивает работу дум самоуправлений.

Латвийская ассоциация больших городов уже заявила, что подготовит предложения по изменениям в законе, чтобы четко определить возможности дум самоуправлений менять свои уставы в отношении порядка проведения заседаний.

О таком же намерении заявило и Кекавское самоуправление. Чтобы в будущем исключить возможности по-разному интерпретировать статьи закона "О самоуправлениях", оно планирует обратиться в Латвийский союз самоуправлений с просьбой внести в Сейм предложения по поправкам к закону.

Между министерством и самоуправлением возникли разногласия, связанные с недавно осуществленными изменениями в составах комитетов. Самоуправление считает свои действия правильными и юридически обоснованными, а VARAM указывает, что они противоречат нормативным актам.

За последние несколько месяцев министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс издал несколько распоряжений в отношении работы самоуправлений.

В марте было издано распоряжение об отмене принятых Рижской думой изменений в положении, согласно которым депутаты могут задавать на заседаниях не более трех вопросов.

В апреле министр издал распоряжение о положении Резекненского самоуправления, где с 2014 года депутаты на заседаниях могли задавать только два вопроса, а в мае приостановил решение Кекавского краевого самоуправления об изменениях в составе комитетов.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 3
Да не парься ты Янис!1 час назад
Ваши законы, как не работали, так и не будут, хоть ты усрись.
Ибо, главная их цель - безответственность.
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Patriot44 минуты назад
Pàrliecinàts, ka Izglìtìbas reformas likums stràdàs efektìvi.
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Patriot1 час назад
Vienalga Rìgai un Ventspilij bùs jàpaklaujàs valdibas un ministrijas prasìbàm. Rìga ir visu Latvijas pilsonu galvaspilsèta un nèkàds te vietèjais ķeizarins te nevaldìs. Mès latviesi rìdzinieki vajadzìbad gadìjumà atbalstìsim valdìbu un nevis Usakovu.
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