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В понедельник, 14 мая, в Латвии сохранится жаркая погода преимущественно без осадков, однако увеличится облачность, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается, только местами кучевые облака могут принести кратковременные дожди.

Согласно прогнозам, будет дуть слабый ветер, днем - умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью понизится до +6..+14 градусов. Днем максимальная температура на территории Латвии составит +23..+27 градусов, а в прибрежных и юго-восточных районах - до +18..+22 градусов.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, осадков не будет. Минимальная температура воздуха ночью составит +14, местами за городом даже +10 градусов, а днем воздух прогреется до +25 градусов. В прибрежных районах будет немного прохладнее.

Фото: pixabay.com