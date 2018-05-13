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Планируется, что до 2021 года в структурах Службы государственных доходов (СГД) будут введены новые униформы, свидетельствует разработанный Минфином проект правил.

С 2018 года финансовая и таможенная полиции СГД объединены в один следственный орган - управление налогово-таможенной полиции, а также создано управление внутренней безопасности СГД.

В связи с созданием новых структур для их сотрудников необходимо разработать новые униформы, жетоны и знаки различия.

В 2015 году Служба госдоходов заключила с VIK договор о разработке моделей униформ работников учреждения - повседневного и парадного обмундирования, рабочей и специальной одежды, обуви и аксессуаров. В целом были разработаны 72 компонента униформ.

Проект правил Минфина предусматривает, что униформы работников СГД будут постепенно заменены в течение трех лет.

Фото: facebook.com