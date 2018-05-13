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План ограничить допустимую цену на компенсируемые лекарства с идентичным активным веществом связан с тем, что у пациентов есть права получать более дешевые медикаменты, заявила министр здравоохранения Анда Чакша.

Она указала, что дискуссии об ограничении состоятся. Однако в Министерстве здравоохранения (Минздрав) считают, что ценовой коридор на лекарства должен быть прозрачным. То есть, не допустимо, чтобы государство оплачивало лекарство в 100% объеме, а сооплата пациента превышает цену самого дешевого медикамента в списке в три раза.

Министр пояснила, что, принимая во внимание опыт Литвы, запланированное ограничение не должно заставлять производителей лекарств покинуть рынок. Однако Чакша допускает, что отдельные медикаменты больше не будут числиться в списке компенсируемых лекарств.

По ее словам, план ограничения цены компенсируемых лекарств - это попытка "расшатать" производителей медикаментов, которые не меняют цены на лекарства в течение двенадцати или тринадцати лет. Кроме того, важно, что речь идет не о новых медикаментах, а о лекарствах, которые есть в продаже уже длительное время, заявила Чакша.

Говоря об опыте Литвы, министр отметила, что Латвия к этому вопросу подходит мягче, государство планирует разницу в цене между самым дешевым и самым дорогим медикаментом установить в объеме 100%, в то время как Литва начала с 60%, а теперь ограничение установила уже в объеме 10%.

Чакша также указала, что прежде чем уменьшать допустимую цену как в Литве, следует сначала оценить преимущество ограничения в 100% и, только тогда можно будет начинать думать о дальнейших действиях.

Министр уверена, что изменения вступят в силу в январе следующего года.

Ранее сообщалось, что Минздрав передал на общественное обсуждение новую политическую инициативу, которая предусматривает ограничение допустимых цен на компенсируемые лекарства с идентичным активным веществом.

Минздрав намерен ввести ценовой коридор для компенсируемых лекарств, ограничив цену медикаментов с идентичным активным веществом до 100% от самой низкой цены, то есть разница в цене между самым дешевым и самым дорогим лекарством не должна превышать 100%.

Фото: flickr.com/Saeima