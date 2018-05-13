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Поиски пропавшего 6 лет назад Яниса Ткаченко в заболоченном озере в Краславском районе, куда, по последней информации полиции, в октябре 2012 года мог провалиться 11-летний подросток Янис Ткаченко, продолжаются, сообщает организация Bezvests.lv .

Поиски благотворительной организацией стали проводиться только сейчас по той причине, что ранее свидетель скрывал эту информацию, а сейчас решил рассказать о том, чему стал очевидцем. В субботу, 12 мая, состоялся второй выезд по этому делу команды Bezvests.lv за последние две недели.

"Прежде, чем задействовать в поисках нашу команду водолазов, другими добровольцами (всего сегодня в поисках участвовало 7 человек), были тщательно обследованы - пешком и на лодках - многие участки трясины и водной поверхности, отмеченные нами заранее на снимках, полученных с помощью дрона. Прежде всего мы проверили самые подозрительные места, где тело ребенка может находиться вероятнее всего, далее приступили к обследованию других. К сожалению, доступ не везде был возможен из-за сложностей ландшафта. Это не просто болото, а болото с двойным и даже тройным дном. Оно как многоэтажный дом, причем видимость из-за мути там нулевая, поэтому под водой действовать приходится на ощупь. В данный момент водолазы-добровольцы Bezvests.lv Евгений Корсунь и Василий Петерсон погрузились в болото - проверить еще одно наиболее подозрительное место , показанное на сонаре - очертания очень напоминают тело человека. Будем проверять", - рассказал руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский.

Bezvests.lv ищет тело утонувшего мальчика группой из семи человек - руководитель Bezvests.lv Aлександр Фаминский, оператор оборудования для поисков под водой Андрей Чернявский, Валдис Скультиньш, Виталий Петерсон, Андрей Леонов, Евгений Корсунь и Светлана Гинтер.

Группа стартовала из Риги в 6 утра, к 11 часам был развернут лагерь. Поиски велись с 11 утра, проверялись самые подозрительные участки с помощью эхокамеры и сонара.

В 18 часов водолазы bezvests.lv готовились к погружению и далее обследовали дно и промежуточные слои болота на протяжении нескольких часов до наступления темноты.

Поиски продлились с 11 часов дня до часу ночи. Но, к сожалению, и в этот раз все усилия не привели к ожидаемому результату: тело утонувшего мальчика не удалось найти и поднять на поверхность.

Фото: bezvests.lv