В Латвии пойман измученный южноамериканский грызун (10)

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Общество | 13 мая 2018 года, 21:43

В воскресенье, 13 мая, в Латвии на открытом воздухе пойман критически измученный южноамериканский грызун - патагонская мара, сообщил руководитель Рижского зоопарка Ингмар Лидака.

Он заявил, что животное было поймано между Иецавой и Балдоне.

Лидака описал животное как достаточно экзотическое и добавил, что зимой в этом же месте был пойман кенгуру.

Грызуна будут оперировать. Если животное переживет операцию, в понедельник его перевезут в зоопарк.

Фото: flickr.com/Alan Lamb

Комментарии 10
Abc2 часа назад
Atšaut tādus idiotus, kas tīra ponta pēc ieved Latvijā retus dzīvniekus, un pēc tam par tiem nerūpējas! Jaunie krievi bļin!
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Latviešu Patriots, выблядок титульный, сам, небось и возишь
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Олеко2 часа назад
Если в одном и том же месте, то это кто-то из местных их разводит чтобы барыжить или для развлечения. Богатым сейчас простые кролики не интересны, подавай экзотику. Не телепортировались же они из Австралии и Аргентины?
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Tata Barakuda2 часа назад
У кого то сбегают животные из личного зоопарка?!
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