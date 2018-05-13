В Латвии пойман измученный южноамериканский грызун (10)
Общество | 13 мая 2018 года, 21:43
В воскресенье, 13 мая, в Латвии на открытом воздухе пойман критически измученный южноамериканский грызун - патагонская мара, сообщил руководитель Рижского зоопарка Ингмар Лидака.
Он заявил, что животное было поймано между Иецавой и Балдоне.
Лидака описал животное как достаточно экзотическое и добавил, что зимой в этом же месте был пойман кенгуру.
Грызуна будут оперировать. Если животное переживет операцию, в понедельник его перевезут в зоопарк.
Фото: flickr.com/Alan Lamb
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Latviešu Patriots, выблядок титульный, сам, небось и возишь