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В воскресенье, 13 мая, в Латвии на открытом воздухе пойман критически измученный южноамериканский грызун - патагонская мара, сообщил руководитель Рижского зоопарка Ингмар Лидака.

Он заявил, что животное было поймано между Иецавой и Балдоне.

Лидака описал животное как достаточно экзотическое и добавил, что зимой в этом же месте был пойман кенгуру.

Грызуна будут оперировать. Если животное переживет операцию, в понедельник его перевезут в зоопарк.

Фото: flickr.com/Alan Lamb