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Из двух претендентов в конкурсе на мойку городских автобусов в Елгаве победила учрежденная перед тендером фирма JBR Group, капитал которой составляет один евро. У фирмы нет опыта проведения таких работ и сертифицированной мойки, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Журналисты выяснили, что в предыдущих конкурсах от претендентов требовалось наличие по крайней мере двухлетнего опыта в сфере мойки транспортных средств, а также фирма должна владеть мойкой, соответствующей требованиям по охране окружающей среды.

В новом тендере таких требований к претендентам не предъявлялось. Если бы требования не были исключены, то фирма JBR Group не смогла бы принять участие в конкурсе.

В Елгаве услуги общественного транспорта предоставляет муниципальное предприятие Jelgavas autobusu parks, которое использует собранные в Елгаве желто-белые автобусы Amoplant.

Почти 10 лет назад Государственная служба по охране окружающей среды запретила мыть транспортные средства на территории Jelgavas autobusu parks, потому что у парка не было системы очистки сточных вод.

Руководство предприятие стало пользоваться услугами автомойки фирмы Intransserviss, которая находилась в шести километрах от автобусного парка. Владельцами фирмы были занимавший пост депутата Елгавской думы Дайнис Лиепиньш и коммерческий директор Jelgavas autobusu parks Виктория Люблинска. Мойка 50 автобусов в год обходилась в 300 000 евро. Срок договора истек в марте 2017 года.

Nekā personīga выяснила, что победившая в конкурсе на сумму 1,2 млн евро JBR Group моет автобусы на территории Jelgavas autobusu parks.

Муниципальное предприятие сдало в аренду фирме ангар площадью 600 кв.м для мойки автобусов. Договор об аренде заключен на 12 лет. За аренду помещений фирма платит 340 евро в месяц.

Владелец JBR Group Янис Берзиньш рассказал, что при заключении договора об аренде ангара фирма не планировала заниматься мойкой автобусов. Предприятие вложило 300 000 евро в ремонт и оборудование ангара.

Мэр Елгавы Андрис Равиньш отрицает, что JBR Group получила особые преимущества. Он также отметил, что незнаком с владельцем фирмы.

Фирма JBR Group учреждена в мае 2016 года, ее уставной капитал - один евро. Юридический адрес фирмы - квартира в Риге в Чиекуркалнсе. В прошлом году оборот фирмы составил 287 000 евро, прибыль - 136 000 евро.

Фото: flickr.com/sillamae1968