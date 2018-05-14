Разваливающиеся дома в Пардаугаве отремонтируют принудительно (8)

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Общество | 14 мая 2018 года, 07:20

Дома на улицах Ранькя дамбис 14 и Калнциема 2B, в Риге, будут приведены в порядок принудительно. Такое решение приняли во время выездного заседания комитет городской собственности и комиссия по деградирующим зданиям Рижской думы, пишет rus.db.lv .

По словам председателя департамента городской собственности Олега Бурова, данное решение означает, что прилегающая к домам территория должна быть немедленно огорожена с целью перекрытия доступа к ней посторонним лицам.

Он отметил, что в течение двух недель необходимо начать техническое обследование зданий, а заключение в течение месяца представить в департамент собственности.

Два года назад комиссия по деградирующим зданиям классифицировала дом на ул. Калнциема, 2B как деградирующее здание категории В и применила к его владельцам повышенную ставку налога на недвижимость. Здание в югендстиле было построено в 1914 году.

Здание бывшей поликлиники на ул. Ранькя дамбис, 14 было построено в 1912 году. Оно также относится к категории деградирующих зданий категории В, и к его владельцам применяется повышенная ставка налога на недвижимость.

Фото: Rīgas dome

Комментарии 8
Рига 5 часов назад
А не лучше ли было бы снести эти пустующие развалины без жильцов, а на их местах сделать хотя бы зелёные скверы или места для парковки. Думаю, для улучшения условий в центре города это было бы более правильным, ведь в центре люди уже жить не хотят, так как нету воздуха, мало зелени и негде оставить машину. Кроме того, в центре из-за нехватки мест парковки стало мало покупателей в магазинах, посетителей в салонах и поликлиниках.
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ghd 5 часов назад
priobreli sobstvennostj - budte dobry soderžatj. eto vedj ne zamok tjmy, gosudarstvo ne pomožet
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практически на 100%3 часа назад
в РД выдвигают требования сохранить эту эксклюзивную постройку , а владельцы хотят построить современное здание , реставрацией заниматся не хотят , так как там бабки в минус , весь спор в этом , как и по многим другим зданиям и если Бурова и компании парит эта старина то пусть выкупят на личные бабки и лепят из руин замки
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