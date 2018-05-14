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Дома на улицах Ранькя дамбис 14 и Калнциема 2B, в Риге, будут приведены в порядок принудительно. Такое решение приняли во время выездного заседания комитет городской собственности и комиссия по деградирующим зданиям Рижской думы, пишет rus.db.lv .

По словам председателя департамента городской собственности Олега Бурова, данное решение означает, что прилегающая к домам территория должна быть немедленно огорожена с целью перекрытия доступа к ней посторонним лицам.

Он отметил, что в течение двух недель необходимо начать техническое обследование зданий, а заключение в течение месяца представить в департамент собственности.

Два года назад комиссия по деградирующим зданиям классифицировала дом на ул. Калнциема, 2B как деградирующее здание категории В и применила к его владельцам повышенную ставку налога на недвижимость. Здание в югендстиле было построено в 1914 году.

Здание бывшей поликлиники на ул. Ранькя дамбис, 14 было построено в 1912 году. Оно также относится к категории деградирующих зданий категории В, и к его владельцам применяется повышенная ставка налога на недвижимость.

Фото: Rīgas dome