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Передача Латвийского телевидения De facto показала сюжет о зависимом от азартных игр Андрее (имя изменено), которому пагубная привычка мешает устроиться на официальную и постоянную работу, но деньги на игровые автоматы получается достать, оформляя быстрые кредиты, пишет KasJauns.

Не так давно в течение месяца герой передачи взял взаймы четыре разных кредита, а еще через пару месяцев снова оформил кредит.

"Заполнил заявку на быстрый кредит, там меня спросили, есть ли официальная работа — ответил, что я инженер в Lattelecom с зарплатой 800 евро в месяц. И им хватает, что я просто так написал — мне выдали взаймы максимальную для первого случая сумму", — рассказал Андрей.

Согласно закону, платежеспособность потенциального клиента должна оцениваться уже с минимальной суммы займа — то есть начиная с первого евро. Но мнения о том, что конкретно это означает, расходятся. Центр по защите прав потребителей считает, что с определенной суммы (200 евро) нужно уже требовать от клиента документального подтверждения — справку из СГД, например. Чтобы удостовериться, что клиент действительно зарабатывает, сколько говорит.

Но в фирмах по выдаче быстрых кредитов утверждают, что они каждого клиента оценивают индивидуально. От тех, кого считают достойными доверия, дополнительных подтверждений не требуют. А других просят их предоставить. Пятый кредит герою передачи выдало предприятие Ondo.lv.

Исполнительный директор 4finance Latvia Гвидо Эндлер в беседе с Латвийским телевидением утверждал, что у компании создана сложная система оценки платежеспособности клиентов, так называемый scoring, содержащая около 4000 критериев. Она каждому клиенту присваивает определенное число баллов и непрерывно его обновляет. Конкретный случай Эндлер не взялся комментировать, сославшись на недостаток информации.

De facto также указывает, что было выдано более чем 150 кредитов физическим лицам разными фирмами. В трети случаев лицам с низкими доходами выдавались взаймы непропорционально крупные суммы. Например, человек с доходами в 750 евро в месяц получил кредит, выплаты по которому превышают его доходы на 1400 евро ежемесячно. Только компаний группы 4finance среди тех, чьи критерии оценки платежеспособности клиентов проверял Центр по защите прав потребителей, на сей раз не было.

Центр готовится выпустить новое руководство к действию, гласящее, что при подаче заявки на получение кредита от 200 евро уже нужно просить его документально подтвердить свои доходы. В Ассоциации небанковского кредитования к этим планам относятся спокойно: говорят, для них эта инструкция не обязательна к исполнению.

Фото: pixabay.com