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В Латвии зарегистрированы 150 000 человек с инвалидностью, однако только неполным 20% из них удается найти работу. Одной из причин являются по-прежнему преобладающие в обществе предрассудки, сообщает Skaties.lv .

"Многие думают, что они будут болеть всегда. Существует страх, что качество их работы ниже. Однако есть примеры, показывающие, что инвалиды могут очень хорошо, ответственно и точно работать, но им сложно найти место для трудоустройства", -заявила координатор проектов общества инвалидов и их друзей Apeirons Ирина Пархоменко.

Она признала, что главной преградой для интеграции на рабочем рынке до сих пор являются преобладающие в обществе стереотипы.

В свою очередь, в Министерстве благосостояния считают, что в последние годы ситуация улучшилась и число нетрудоустроенных персон сократилось, также уменьшились и стереотипы. Год назад актуализировался вопрос о введении системы квот, однако министерство считает, что ее будет сложно администрировать.

"Сейчас Госагентство занятости предлагает различные мероприятия. Одно из низ является субсидированным трудоустройством. Работадателю дается субсидия зарплат в объеме 645 евро и его обязанностью является уплата социальных взносов", - указала заместитель директора департамента политики рынка труда Минблага Илзе Звидриня.

Субсидии работодателям выплачиваются уже два года, однако объединение Apeirons отметило, что как только закончится выплата субсидий, закончатся и трудовые отношения.

Проблемы устроиться на работу у людей с инвалидностью замечают и в профессиональной школе Alsviķi, в которой большая часть воспитанников имеют специальные потребности. В учебном процессе есть и практика, но случаи, в которых практиканта оставляют на рабочем месте, являются редкостью.

Объединение инвалидов Apeirons и педагоги и руководство школы Alsviķi считают, что ситуация косая. Работодатели нанимают иностранцев, в то время как в Латвии есть работоспособные жители, которых игнорируют из-за проблем со здоровьем.

Между тем Минблаг обещает актуализировать вопрос о поправка в законе о труде. Сейчас 109-я статья закона предусматривает, что работодателю запрещено денонсировать договор с сотрудником, если он признан инвалидом. Это также является одной из причин, почему работодатели избегают формирования деловых отношений с персонами с инвалидностью.

"Важно сохранить права, но профсоюзы предложили увеличить период денонсирования для этой конкретной группы, которой необходимо больше времени, чтобы найти работу", - заявила представитель Минблага Илзе Звидриня.

Фото: flickr.com