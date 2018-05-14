Общество |

Международные эксперты нашли главную ошибку, которая тормозит работу всей системы, в одном из модулей э-здоровья. Об этом сегодня в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" рассказала министр здравоохранения Анда Чакша.

На вопрос о том, во сколько обойдется устранение недочетов в системе э-здоровья, министр не ответила, сказав лишь, что работа проводится в рамках бюджета Минздрава и эксперты получают почасовую плату.

Как напомнила Чакша, через два-три месяца после запуска э-здоровья стало заметно, что в середине дня система работает медленнее, поэтому были привлечены иностранные эксперты, которые на прошлой неделе нашли причину замедления функционирования системы и теперь занимаются ее устранением.

Министр извинилась перед пользователями за то, что система не так хороша, как хотелось бы. По ее словам, э-здоровье - это пример того, как не нужно что-то делать.

Напомним, врачи жалуются, что невозможно нормально работать, система постоянно зависает, ее нужно перезагружать, снова авторизироваться, и это случается постоянно. Порой рецепты на лекарства приходится выписывать по вечерам и даже ночью, когда нагрузка спадает. Латвийская ассоциация семейных врачей уже заявила о готовности провести акцию протеста.

Тем временем, накануне представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга признала, что система разрабатывалась десять лет назад и частично не соответствует современным требованиям, поэтому нужны улучшения.

Чтобы не создавать неудобств в работе фармацевтов и аптечном обслуживании, НСЗ просит в мае выписывать на компенсируемые лекарства бумажные рецепты или дополнительно к электронному рецепту выдавать пациенту его распечатку.

Фото: pixabay.com