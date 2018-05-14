Международные эксперты нашли ошибку в системе э-здоровья (5)

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Общество | 14 мая 2018 года, 08:53

Международные эксперты нашли главную ошибку, которая тормозит работу всей системы, в одном из модулей э-здоровья. Об этом сегодня в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" рассказала министр здравоохранения Анда Чакша.

На вопрос о том, во сколько обойдется устранение недочетов в системе э-здоровья, министр не ответила, сказав лишь, что работа проводится в рамках бюджета Минздрава и эксперты получают почасовую плату.

Как напомнила Чакша, через два-три месяца после запуска э-здоровья стало заметно, что в середине дня система работает медленнее, поэтому были привлечены иностранные эксперты, которые на прошлой неделе нашли причину замедления функционирования системы и теперь занимаются ее устранением.

Министр извинилась перед пользователями за то, что система не так хороша, как хотелось бы. По ее словам, э-здоровье - это пример того, как не нужно что-то делать.

Напомним, врачи жалуются, что невозможно нормально работать, система постоянно зависает, ее нужно перезагружать, снова авторизироваться, и это случается постоянно. Порой рецепты на лекарства приходится выписывать по вечерам и даже ночью, когда нагрузка спадает. Латвийская ассоциация семейных врачей уже заявила о готовности провести акцию протеста.

Тем временем, накануне представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга признала, что система разрабатывалась десять лет назад и частично не соответствует современным требованиям, поэтому нужны улучшения.

Чтобы не создавать неудобств в работе фармацевтов и аптечном обслуживании, НСЗ просит в мае выписывать на компенсируемые лекарства бумажные рецепты или дополнительно к электронному рецепту выдавать пациенту его распечатку.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Дуся 5 часов назад
Входя в систему е-здоровья, медицинский работник регистрируется с помощью кодов своей банковской карты. Это равносильно тому, чтобы свой банковский код повесить на заборе. На КАЖДЫЙ выписываемый рецепт надо вводить в систему свой банковский код!!! Могут программисты что-нибудь поумнее придумать, или он недоумки полные?
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serij4 часа назад
Вообще-то платить должен,тот,кто эту ошибку допустил.
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Светлана4 часа назад
Зачем вообще что-то придумывать, когда уже все придумано и даже откатано в других странах? Можно было бы и купить сравнительно недорого, - но это же неинтересно!)))
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