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В конце 80-х годов жители Латвии хотели перемен и свободы, в независимости от своей национальности - и латыши, и русские хотели жить лучше, но большую часть общества правительство подвело, приняв закон о негражданах. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā высказал посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

По его словам, реформа образования является проявлением желания вытеснить русскоязычную часть общества из страны. Однако Лукьянов считает, что это не устранит раскол в обществе.

"В 1988, 1989 и 1990 годах все на одном дыхании, с редкими исключениями, хотели победу, независимость, новую государственность, новое будущее. Это объединяло всех, какими бы ни были кровь, национальность, образование. Люди хотели жить лучше. Отлично, независимость отвоевали. Что случилось после? Достаточно большую часть общества власть подвела, сделав их негражданами. В Библии сказано: расколотая страна погибнет. Что же получилось? Из желания вытеснить нежеланных славян за скобки, появились эти языковые реформы. Но, как можно отнять у человека право знать свой родной язык? Можно! Но, что же из этого человека вырастет? Станет ли русский латышом? Думаю, что не станет", - пояснил посол.

Он согласился, что в советское время совершались жуткие вещи, например, репрессии. Однако, по словам Лукьянова, репрессии носили классовый характер, не имея цели депортировать конкретно представителей латышской национальности.

"Слова "советская власть", "унижения" "оккупация" очень сильно влияют на человеческие чувства. Действительно, в советское время было много жестокого. Хотя бы депортации. Сейчас все забыли либо не хотят говорить о том, что депортации носили классовый, идеологический характер, а не были направлены против латышского народа. Репрессии проводились против определенной части латвийского общества", - заявил Лукьянов.

Как сообщалось, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.